Il Napoli va a caccia di conferme: Gattuso recupera due big, la condizione fisica migliora

Dopo il Milan gli azzurri devono superare la Roma per alimentare la rincorsa Champions. Il Napoli di Gattuso va a caccia di conferme all'Olimpico, in una gara delicatissima che può essere considerata a tutti gli effetti un'eliminazione diretta. Entrambe a quota 50 punti (ma i partenopei con una gara da recuperare), a -2 dall'Atalanta quarta e -6 dal Milan secondo ma apparso in difficoltà nell'ultimo periodo. Solo chi riuscirà ad ottenere i tre punti potrà rilanciarsi seriamente all'inseguimento e Gattuso spera di far valere la settimana tipo di lavoro, la seconda dopo l'eliminazione prematura dall'Europa League, a differenza di una Roma reduce dallo sforzo (contenuto, gestendo benissimo il vantaggio dell'andata) della trasferta in Ucraina.

La settimana di lavoro a Castel Volturno ha permesso a Gattuso di migliorare la condizione generale del gruppo, soprattutto quella dei rientranti come Lozano (che sarà un'arma per gli ultimi 20-30 minuti di gara), ma anche dell'ex Manolas che si gioca un posto con Maksimovic per affiancare Koulibaly. Per il resto rientra a sinistra un altro ex, Mario Rui, per permettere ad Hysaj di spostarsi a destra per lo squalificato Di Lorenzo. In mediana Fabian-Demme ed in attacco Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Mertens, che dovrebbe partire dall'inizio per la solita staffetta con Osimhen. Entrambi sono in crescita, ma per ora alternativi perché non ancora con i 90' per poter giocare insieme come da progetto originario del 4-2-3-1 di Gattuso.