Il nuovo Napoli di Garcia alla ricerca degli eredi di Kim e Ndombele: dalle 23:45 parla Venerato

Stasera alle 23.45 va in onda la 'Domenica Sportiva Estate' condotta da Fabrizio Tumbarello. In diretta il giornalista Rai Ciro Venerato con le ultime novità di mercato. In primo piano la nuova Juventus di Cristiano Giuntoli e il nuovo Napoli di Rudi Garcia, alla ricerca degli eredi di Kim e Ndombele.