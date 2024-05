Il Parma torna in A dopo 3 stagioni: il pari col Bari dà la matematica agli uomini di Pecchia

Basta un pareggio al Parma contro il Bari in trasferta per la matematica certezza della promozione in Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Basta un pareggio al Parma contro il Bari in trasferta per la matematica certezza della promozione in Serie A. La squadra di Pecchia era passata in vantaggio al 50' con Bonny, ma è stata poi raggiunta al 68' da Di Cesare e nel finale ha cercato prevalentemente di amministrare il risultati, che gli ha permesso di tornare nella massima categoria tre stagioni dopo. Goia incontenibile quella dei ducali, che ora comandano a +3 sul Como. Vittorie importanti pure per la Sampdoria, che sale al 7° posto, sul Lecco e per la Reggiana sul Modena. Pari invece tra Brescia e Feralpisalò, sempre più a rischio retrocessione. Di seguito gli altri risultati e la classifica aggiornata dopo 36 partite:

36ª GIORNATA

Cremonese-Pisa 2-1

13' Ciofani rig. (C), 49' D'Alessandro (P), 86' Coda (C)

Ascoli-Cosenza 0-1

42' Tutino (C)

Como-Cittadella 2-1

73' Verdi71' Pittarello (CI), 73' Verdi (CO), 90'+4 Goldaniga (CO)

Spezia-Palermo 1-0

16' Di Serio (S)

SudTirol-Ternana 4-3

9' Odogwu (S), 23' Pereiro (T), 32' e 67' Luperini (T), 51' e 75' rig. Casiraghi (S), 86' El Kaouakibi (S)

Catanzaro-Venezia 3-2

5' Pontisso (C), 14' e 55' Idzes (V), 60' e 90'+6 rig. Iemmello (C)

Bari-Parma 1-1

50' Bonny (P), 68' Di Cesare (B)

Feralpisalò-Brescia 2-2

4' e 42' Bisoli (B), 9' Dubickas (F), 29' La Mantia (F)

Lecco-Sampdoria 0-1

81' De Luca

Reggiana-Modena 1-0

64' Gondo rig.

Classifica

Parma 74

Como 71

Venezia 67

Cremonese 63

Catanzaro 60

Palermo 52

Sampdoria 49

Brescia 48

SudTirol 46

Reggiana 46

Cosenza 45

Pisa 45

Cittadella 45

Modena 43

Spezia 40

Ascoli 37

Ternana 37

Bari 37

Feralpisalò 33

Lecco 26