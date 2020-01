Il piano è saltato: tutto da rifare

Il primo a crederci era stato il Napoli, altrimenti non avrebbe agito in quel modo, programmando con saggezza il futuro: nel 2016 il centrocampo era reparto folto e ricco di qualità e gioventù. Agli esperti Allan, Jorginho e Hamsik s'erano aggiunti Zielinski, Rog e Diawara, un mix ben assortito di palleggiatori e polmoni educati. Tre anni dopo, non c'è più traccia di quell'orizzonte di crescita mai raggiunto. Hamsik e Jorginho sono andati via, Rog è al Cagliari, Diawara alla Roma, di Zielinski (che non ha più 22 anni) ancora s'attende la definitiva esplosione.

Cos'è cambiato? Sarri è andato via, il modulo è cambiato (con Ancelotti) e qualcuno ha semplicemente deluso le iniziali aspettative. Capita. Per questo il Napoli ci riprova: intanto sono arrivati Fabian ed Elmas, si lavora per bloccare Amrabat del Verona, lo slovacco Lobotka è ad un passo. Profili differenti per rinnovare un reparto che improvvisamente, per scelte condivise, s'è ritrovato con pochi specialisti e tanti "giocatori universali" bravi a fare tutto - mediani, metodisti, interni - ma non bravissimi a fare una sola cosa. Bentornati calciatori funzionali...