"Il Real ha perso la spina dorsale!". A Mediaset minimizzano la big più temuta della 2a fascia

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

"Il Real Madrid ha perso Benzema per il mercato, Kroos e Modric non sono più titolari per scelta tecnica, Miliato pure è infortunato. Ha perso in pochi anni la spina dorsale della squadra". A Mediaset minimizzano sullo spauracchio della seconda fascia, dunque anche per il Napoli. A Massimo Callegari risponde il collega Riccardo Trevisani: "Il Real Madrid verrebbe quasi da affrontarlo ora e non più in là quando recupererà giocatori".