Il record di Higuain è a rischio? Lautaro sta avendo un ritmo più alto: il dato

Lautaro Martinez ha fatto il vuoto nella classifica dei marcatori: 12 gol in 11 giornate di Serie A, un ritmo con cui l'argentino può stracciare ogni primato. Il Toro, ricorda il Corriere dello Sport, è rimasto a secco solo in quattro occasioni in campionato, riequilibrando il tutto con due doppiette (Monza e Fiorentina) e il poker in 27' contro la Salernitana. Un ritmo da record, con una media di 1.09 reti a partita che consentirebbe al capitano di arrivare a 41 gol e distruggere i primati della Serie A.

Ad oggi Lautaro vanta un ritmo migliore sia di quello dell'Higuain del 2015/16 che dell'Immobile del 2019/20, i centravanti che detengono in tandem il record di marcature con 36 reti stagionali. Ora però il bomber dell'Inter ha un'altra missione, quella di tornare decisivo in Champions League. Dopo il gol decisivo contro la Real Sociedad, ha infatti vissuto una serata carica d'errori sottoporta col Benfica ed è rimasto a secco col Salisburgo. Segnare in Austria sublimerebbe ulteriormente uno straordinario avvio di stagione.