Il segnale di Elmas a Garcia ed il primo cambio già pronto per il Genoa

Oggi ultimo giorno di riposo per i superstiti delle nazionali e domani si riapriranno le porte del Konami Training Center di Castel Volturno

Oggi ultimo giorno di riposo per i superstiti delle nazionali e domani si riapriranno le porte del Konami Training Center di Castel Volturno. Dopo una settimana con pochissimi elementi a disposizione, Rudi Garcia attende il ritorno dei primi nazionali per poter partire con l'avvicinamento alla sfida al Genoa. Quest'oggi intanto già tre azzurri concluderanno i loro impegni con le rispettive selezioni: è il caso di Lindstrom, impegnato in Finlandia con la sua Danimarca, ma anche di Zielinski che sfiderà l'Albania e di Victor Osimhen con la sua Nigeria contro Sao Tome Principe. Domani saranno già in viaggio ed entro martedì al massimo saranno a disposizione di Rudi Garcia.

L'ultimo a rientrare

La prima novità col Genoa può essere dettata proprio dalle nazionali. Dal primo minuto a sinistra ci sarà Mario Rui, mai titolare finora e rimasto a Castel Volturno in questa sosta, anche perché Olivera rientrerà tardi dai suoi impegni con l’Uruguay: sarà l'ultimo a far ritorno alla base giocando martedì nella notte italiana contro l’Ecuador e difficilmente giovedì riuscirà a tornare in tempo per rientrare nel gruppo in vista dell'anticipo di sabato a Genova.

Il segnale più convincente

Rudi Garcia ed il suo staff seguono con attenzione i propri calciatori in giro per il mondo e soprattutto il minutaggio che stanno accumulando e che in questa fase gli permette di migliorare la condizione. Il segnale più positivo in termini di prestazione, invece, è arrivato da Eljif Elmas, tra i migliori in campo di Macedonia-Italia, e che nel tour de force che si aprirà sabato tornerà inevitabilmente a trovare tanto spazio.