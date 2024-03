TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli era appena passato in vantaggio, ma tre minuti dopo ecco il pareggio del Torino. E che gol, quello di Antonio Sanabria: sugli sviluppi di un corner la sfera resta in area e a risolvere la mischia è il paraguaiano con una rovesciata da distanza ravvicinata che non dà scampo a Meret. 1-1 al Maradona.