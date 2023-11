All'83' il Napoli raddoppia con Elmas!

© foto di www.imagephotoagency.it

All'83' il Napoli raddoppia con Elmas! Palla sulla sinistra ad Elmas che entra in area, va sul destro e deposita il pallone alle spalle di un Ochoa apparso non impeccabile in questa occasione.