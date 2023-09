In Spagna temono Kvara, AS: "E' come il mal di denti e minaccia la qualificazione agli Europei"

In Spagna c'è grande attesa per la sfida contro la Georgia di Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

In Spagna c'è grande attesa per la sfida contro la Georgia di Kvaratskhelia. Proprio l'attaccante del Napoli è l'osservato numero uno. Il quotidiano AS, infatti, ne parla e scrive: "Mal di denti per la Spagna" in riferimento alle abilità tecniche del calciatore. "La magnifica ala del Napoli minaccia la qualificazione agli Europei con la sua velocità e i suoi dribbling". Il quotidiano aggiunge anche che il ct della Georgia sta provando Kvara anche a destra dove la Spagna presenta dei terzini più offensivi come Balde e Gaya. Sarebbe, nel caso, questo, un problema in più per le Furie Rosse.