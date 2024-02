In Turchia il mercato è ancora aperto: Insigne spera di lasciare Toronto

Ultimo giro di trattative in Turchia dove questa sera chiude il mercato. Previsti gli ultim i botti di un campionato, come quello della Super Lig, che se pur non essendo parte del Top 5 europeo è fra i più ricchi e ambiziosi. E in molti casi è la ciambella di salvataggio di molti esuberi dei grandi tornei del Vecchio Continente. Basti citare Nicolò Zaniolo, l'anno scorso fuori rosa alla Roma e ceduto al Galatasaray, dove in pochi mesi si è rivalutato al punto da essere ceduto all'Aston Villa. Chissà che non capiti lo stesso a Lorenzo Insigne, obiettivo degli ultimi giorni del Besiktas. Lo scrive Tmw.