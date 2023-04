Inchiesta Osimhen: Finanza a lavoro per stabilire valore mercato di Manzi

Stabilire il valore di mercato del difensore della Società Sportiva Turris Calcio, Claudio Manzi

Stabilire il valore di mercato del difensore della Società Sportiva Turris Calcio, Claudio Manzi, uno dei quattro calciatori ceduti alla società francese Lille nell'ambito della compravendita dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen: è stata questa la finalità dell'acquisizione documentale che i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno compiuto lo scorso 6 aprile nella sede della società sportiva di Torre del Greco. I finanzieri, sotto il coordinamento della Procura di Napoli, hanno acquisito il contratto del giocatore nell'ambito delle indagini sull'acquisto di Osimhen dal Lille da parte della Società Sportiva Calcio Napoli di Aurelio de Laurentiis per 50 milioni di euro e in cambio di una contropartita tecnica composta, oltre che da Manzi, anche dai calciatori Luigi Liguori, Ciro Palmieri e Orestis Karnezis. Il difensore della Turris venne ceduto al Lille (dove non ha mai giocato) e subito dopo dato in prestito alla Fermana.