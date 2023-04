Incidente Immobile, il Comune di Roma: "Semaforo all'incrocio funziona perfettamente"

Emergono nuovi dettagli in merito all'incidente che ha coinvolto l'attaccante della Lazio Ciro Immobile

© foto di www.imagephotoagency.it

Emergono nuovi dettagli in merito all'incidente che ha coinvolto l'attaccante della Lazio Ciro Immobile. "Il semaforo è perfettamente funzionante". A chiarirlo, con una nota, è Roma Servizi per la Mobilità: "Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l'impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale".