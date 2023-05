Incidente Immobile, indagini concluse: per la Polizia Municipale non ci sono colpevoli

Non è da escludere l'intervento sul fronte civile di un Giudice di pace, ma probabilmente si arriverà al concorso di colpa.

Gazzetta.it fornisce un aggiornamento dopo la conclusione delle indagini condotte dalla Polizia Municipale di Roma in merito all'incidente del 16 aprile in cui sono rimasti coinvolti un tram ed il Suv guidato da Ciro Immobile. Nonostante i 12 feriti, non sono emerse responsabilità chiare su chi abbia causato l'impatto passando con il semaforo rosso. La parola quindi passa alle assicurazioni, dato che anche i testimoni non avrebbero fornito elementi chiari per una ricostruzione credibile dell'accaduto. Non è da escludere l'intervento sul fronte civile di un Giudice di pace, ma probabilmente si arriverà al concorso di colpa.