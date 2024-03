Incredibile Tuttosport: "Osimhen fa fallo su Cubarsì, non è mai rigore!"

Per Tuttosport Cubarsì subisce fallo da Osimhen e non è lui a commetterlo. Dunque: non era rigore per il Napoli. Ecco quanto si legge

"Il Napoli si è lamentato di un possibile fallo da rigore al 51', quando Cubarsí si è trovato ad affrontare Osimhen in uno dei tanti duelli della partita. Il nigeriano dopo un contatto è andato subito a terra, ma l'arbitro Makkelie e anche il Var hanno fatto proseguire. Al termine della partita anche Calzona ha protestato, ma dalle immagini si nota come per primo sia il piede dell'attaccante ad andare a impattare su quello del giovane difensore, è la punta degli azzurri a commettere il tanto decantato "step on foot", che sta facendo diventare il calcio in area uno sport da voyeur del contatto".