Indonesia-Argentina, la formazione dei Campioni del Mondo: panchina per Simeone

Argentina in campo tra poco contro l'Indonesia. Amichevole in programma a Jakarta alle 14.30, questo l'undici scelto da Scaloni (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Pezzella, Medina; Palacios, Paredes, Lo Celso; Buonanotte, Alvarez, Gonzalez. Da segnalare tra i giocatori in panchina Giovanni Simeone.