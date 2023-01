Infantino replica alle critiche: "I familiari di Pelè mi hanno chiesto selfie, ma non sapevano farlo"

Arriva sui social la replica del presidente Fifa Gianni Infantino che si giustifica rispetto alle critiche ricevute per i selfie con accanto la bara di Pelè

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Arriva sui social la replica del presidente Fifa Gianni Infantino che si giustifica rispetto alle critiche ricevute per i selfie con accanto la salma di Pelè: "Nel caso del selfie, i compagni di squadra di Pelé hanno chiesto di farci un selfie tutti insieme ma non sapevano come farlo. Allora, per essere d’aiuto, ho preso il telefono di uno di loro e gli ho scattato la foto di tutti noi.

Se essere d’aiuto a un compagno di squadra di Pelé crea critiche sono felice di prenderle e continuerò ad essere d’aiuto dove posso a chi ha contribuito a scrivere pagine leggendarie del calcio.