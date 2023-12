Infortuni, squalifiche e mercato: panchina ridotta ai minimi termini contro il Monza

Il giornalista Rai Antonello Perillo ha evidenziato la panchina corta - causa infortuni e mercato - per la sfida contro il Monza

Con un post sui suoi canali social, il giornalista Rai Antonello Perillo ha evidenziato la panchina corta - causa infortuni e mercato - per la sfida contro il Monza: "Gollini, Contini, Zanoli, Ostigard, Demme, Gaetano, Zerbin... E' la probabile panchina del Napoli contro il Monza, alla luce delle assenze per squalifiche (Politano e Osimhen), per infortuni (Olivera, Natan, Lobotka e Lindstrom) e per una cessione a tempo record (Elmas partito per Lipsia addirittura prima dell'apertura del mercato di riparazione, forse perché annunciato come infortunato). Per Mazzarri un problema in più: non avrà molte scelte da effettuare a gara in corso".