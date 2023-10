Inghilterra-Italia, l'elenco dei convocati di Spalletti: Biraghi si accomoderà in tribuna

Questi i 23 calciatori convocati dal commissario tecnico Luciano Spalletti.



Cristiano Biraghi si accomoderà in tribuna questa sera a Wembley per la partita Inghilterra-Italia, sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024. Questi i 23 calciatori convocati dal commissario tecnico Luciano Spalletti.

Portieri - Donnarumma, Vicario, Meret.

Difensori - Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Udogie, Darmian, Mancini, Acerbi, Scalvini, Bastoni.

Centrocampisti - Locatelli, Bonaventura, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti - Orsolini, Kean, Scamacca, Raspadori, Berardi, El Shaarawy.