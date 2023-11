Insigne a Castel Volturno: il motivo della visita e cosa ha detto agli ex compagni

Stamani ha fatto visita ai suoi ex compagni al Konami Training Center di Castel Volturno.

Lorenzo Insigne con la MLS ferma è tornato in Italia. Stamani ha fatto visita ai suoi ex compagni al Konami Training Center di Castel Volturno. L'ex capitano del Napoli ha salutato la squadra, il suo ex allenatore Mazzarri e l'intero staff tecnico rivolgendo un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della stagione.

Il legame con Mazzarri è molto forte: con lui 'Il Magnifico' ha esordito giovanissimo in Serie A contro il Livorno nel 20110 e ha segnato la prima rete contro il Parma in massima serie nel 2012. L'attuale attaccatne del Toronto FC presto potrebbe tornare a giocare di nuovo in Italia, avanza in tal senso l'ipotesi Lazio. A riportarlo è l'edizione online del Corriere dello Sport.