Insigne, addio al Toronto già a gennaio? Spunta ipotesi a sorpresa per il futuro

Lorenzo Insigne ha avuto un confronto col suo entourage per il futuro. Nel recente passato ha avuto contatti con qualche club spagnolo e italiano, soprattutto in estate, ma ora qualcosa si sta muovendo di nuovo in Europa e in Medio Oriente. Dal Qatar all’Arabia Saudita. E Insigne è pronto a valutare l’ipotesi di un trasferimento già a gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport.