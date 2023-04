Insulti da Ultras Napoli e Lecce e striscione dai milanisti, tutti contro ADL: "Ultras non si toccano!"

Gli Ultras seppur a distanza si uniscono contro Aurelio De Laurentiis, impegnato nella lotta alla violenza negli stadi.

Gli Ultras seppur a distanza si uniscono contro Aurelio De Laurentiis, impegnato nella lotta alla violenza negli stadi. Il presidente del Napoli ieri è stato contestato dal tifo organizzato del Napoli (ripetuti i cori insultanti dal settore ospiti) e da quello del Lecce (per la rivalità contro il Bari di sua proprietà) e pure da quello del Milan. Ieri a San Siro, durante la gara con l'Empoli, è stato esposto il seguente striscione, con la 'A', la 'D' e la 'L' colorate per evidenziare il destinatario del messaggio: "È bene parlare solo quando si deve dire qualcosa che valga più del silenzio. Gli ultras non si toccano!”",