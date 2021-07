Insulti razzisti a Sancho, Saka e Rashford: la polizia arresta cinque inglesi

Dopo aver sbagliato i rigori contro l'Italia, Jadon Sancho, Marcus Rashford e Bukayo Saka hanno subito una serie di vergognosi insulti razzisti che hanno mobilitato le forze dell'ordine. E come riporta la BBC, proprio in queste ore la polizia inglese avrebbe arrestato cinque persone colpevoli di aver utilizzato epiteti razzisti contro i tre giovani calciatori. "Se identificheremo qualcuno dietro questi crimini, state certi che dovrete affrontare conseguenze serie per questi atti vergognosi", aveva dichiarato il capo della polizia inglese, Mark Roberts. Parole che hanno avuto seguito oggi con i primi arresti.