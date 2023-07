Inter favorita per lo Scudetto secondo i bookmakers: Napoli come la Juve, le quote

Chi è la favorita per il prossimo scudetto secondo i bookmakers? In pole non c’è il Napoli Campione d’Italia in carica bensì l’Inter

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Chi è la favorita per il prossimo scudetto secondo i bookmakers? In pole non c’è il Napoli Campione d’Italia in carica bensì l’Inter: il tricolore nerazzurro paga infatti 2,80 la posta. A seguire ci sono proprio gli azzurri, con una quota che varia tra il 3,25 di Planetwin365 e il 3,60 di William Hill. Terzo posto per la Juve, data a 3,60, mentre il Milan ha una quota di 6,25. Molto dietro le due romane: lo Scudetto della Roma paga 13 volte la posta, mentre quello della Lazio 15. Infine c’è l’Atalanta a 34.