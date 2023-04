Inter-Juve, in palio anche un posto in Supercoppa. Domenica il Napoli può staccare il pass per la Final 4

Il passaggio del turno di questa sera avrà però un duplice valore, perché il successo consentirà di conquistare anche ufficialmente il primo posto nella Final Four.

Si sta giocando Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il passaggio del turno di questa sera avrà però un duplice valore, perché il successo consentirà di conquistare anche ufficialmente il primo posto nella Final Four di Supercoppa italiana, grazie al nuovo format per partirà dalla prossima stagione. Un altro posto è ormai quasi acquisito dal Napoli, che domenica potrebbe festeggiare la conquista del terzo Scudetto della sua storia (per la Final Four è sufficiente il secondo posto matematico). Poi sarà il turno di una tra Fiorentina e Cremonese (semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani), mentre l'ultimo posto in ordine cronologico arriverà quando arriverà la matematica per il secondo posto in campionato. Favorita per ora la Lazio, ma appare verosimile che tutto si deciderà nelle ultimissime giornate.

Una volta definite le squadre partecipanti alla prossima Supercoppa, gli accoppiamenti verranno definiti in questo modo. La squadra Campione d’Italia affronterà la finalista sconfitta in Coppa Italia, mentre la vincitrice della coppa se la vedrà con la seconda classificata. Da ricordare che, nel caso in cui la finalista di coppa e la seconda in Serie A coincidano, al torneo accederà la terza squadra classificata in campionato.