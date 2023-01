Inter-Napoli a Sozza, nel 2013 Marotta disse: “Un napoletano non dovrebbe arbitrare la Juve”

Nel 2013 Giuseppe Marotta, dirigente della Juventus a quei tempi, si lamentò della designazione dell’arbitro napoletano Marco Guida per il big match Juventus-Inter

Il signor Simone Sozza , nativo di Milano, della sezione di Seregno (Monza) e reduce dalle polemiche per la designazione in Milan-Fiorentina, è stato scelto dall’AIA come arbitro di Inter-Napoli.

Tante le polemiche sui social per la designazione del fischietto milanese. Nel 2013 Giuseppe Marotta, dirigente della Juventus a quei tempi, si lamentò della designazione dell’arbitro napoletano Marco Guida per il big match Juventus-Inter: "Per un arbitro come Guida di Torre Annunziata ci sono difficoltà a venire ad arbitrare la Juventus. Non parlo di malafede ma di difficoltà. Al 94' un arbitro della provincia di Napoli si è trovato in difficoltà... Così come è consigliabile che un arbitro di Novara non arbitri la Juventus, così un arbitro napoletano non deve venire ad arbitrare la Juventus”.