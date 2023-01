Inter-Napoli, ADL non è a San Siro: assenza legata anche alla scaramanzia

Assente d'eccezione a San Siro questa sera il presidente del Napoli.

Assente d'eccezione a San Siro questa sera il presidente del Napoli. Aurelio De Laurentiis non seguirà Inter-Napoli, big match della 16ª giornata di Serie A. Un'abitudine, spiega IlMattino.it, legata anche a motivi di scaramanzia: il patron azzurro in questa partita non ha seguito gare in trasferta, se non a Roma ove risiede.