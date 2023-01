Inter-Napoli, le probabili di Tmw: Dzeko favorito su Lautaro

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Napoli raccolte dagli inviati di TMW

Come arriva l'Inter.

Ultimi dubbi di formazione da sciogliere per Simone Inzaghi che ritrova Lukaku: il belga partirà titolare contro il Napoli, quando l’unico assente sarà Brozovic. A centrocampo sarà così confermato l’assetto che ha caratterizzato la prima parte di stagione, con Calhanoglu in regia, affiancato da Barella e Mkhitaryan. Onana in porta, Acerbi in difesa con Skriniar e Bastoni. Darmian incalza Dumfries a destra, mentre a sinistra ci sarà Dimarco. Il grande quesito resta il partner di Big Rom, ma Dzeko è favorito su Lautaro che scalpita.

Come arriva il Napoli.

Il Napoli torna in campo dopo la lunga sosta con un primato da difendere ed alcuni dubbi da sciogliere per la formazione che affronterà nel posticipo del 4 gennaio l’Inter a San Siro. Dopo i problemi alla schiena che l’avevano tenuto fuori dagli ultimi tre incontri prima del Mondiale, torna dal primo minuto Kvaratskhelia, mentre è ancora in dubbio la presenza dal primo minuto di Rrahmani (al momento leggermente avanti Juan Jesus). Nel 4-3-3 di Spalletti spazio a Meret, con Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Olivera, favorito su Mario Rui, a comporre la difesa. In mediana Lobotka il regista, con Ndombele, in vantaggio su Anguissa, e Zielinski ai lati mentre in attacco con Kvaraskhelia e Osimhen è Politano (favorito su Lozano) il candidato per partire dal primo minuto sulla fascia di destra.