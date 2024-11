Live Inter-Napoli, segui la diretta testuale su Tuttonapoli

vedi letture

10.10 - Escono dall'hotel Excelsior i calciatori azzurri diretti alla rifinitura finale prima di Inter-Napoli: tantissimi tifosi ad incoraggiare i loro idoli azzurri.

Le ultime sul Napoli - Nessuno stravoglimento per Antonio Conte dopo il brutto ko con l'Atalanta: la stessa formazione confermata in blocco con un solo ballottaggio. Dunque Meret tra i pali, in difesa Rrahmani e Buongiorno in mezzo con capitan Di Lorenzo e Olivera ai lati. In cabina di regia dovrebbe esserci ancora Gilmour e non Lobotka, completano il reparto Anguissa e McTominay. Davanti non si tocca il tridente Politano-Lukaku-Kvaratskhelia.

Le ultime sull'Inter - Mister Simone Inzaghi tornerà con la formazione titolare dopo le rotazioni effettuate contro l'Arsenal. In porta ci sarà Sommer, nel terzetto difensivo Bastoni è sicuro del posto, mentre Acerbi reduce da un infortunio è in ballottaggio con De Vrij e Bisseck insida Pavard dopo la grande prova in Champions. A centrocampo riecco Calhanoglu coadiuvato da Barella e Mkhitaryan, sulla corsia di sinistra agirà Dimarco, dall'altro lato Dumfries è in pole su Darmian. Nessun dubbio davanti sul tandem Thuram-Lautaro Martinez.

Statistiche - Il Napoli ha vinto soltanto uno degli ultimi dieci incroci con l'Inter in Serie A: il 3-1 del maggio 2023 con il Maradona in festa per lo scudetto. Gli azzurri non subiscono gol da quattro trasferte di fila in campionato, dall'altro lato la squadra di Simone Inzaghi tra le mura amiche è sempre andata in rete nelle ultime 28 gare. Romelu Lukaku torna a San Siro da ex per la seconda volta in carriera: la prima con la maglia della Roma a ottobre 2023, nella sconfitta dei giallorossi per 1-0. Lautaro Martinez è rimasto a secco nei precedenti cinque incontri contro il Napoli, in generale negli ultimi otto ha segnato una sola rete ai partenopei.

Il Napoli di Antonio Conte affronta in trasferta l'Inter campione d'Italia in carica: una prova del nove per gli azzurri, che hanno già sbancato San Siro contro il Milan ma ora dovranno dimostrare di saper difendere il primo posto. Infatti il pesante k.o. della scorsa giornata contro l'Atalanta ha permesso ai nerazzurri di piazzarsi a un solo punto dalla vetta: la squadra di Simone Inzaghi ha battuto 1-0 il Venezia grazie anche ad un gol annullato nel recupero ai lagunari, e ora si giocherà le sue carte in quella che sa già tanto di sfida Scudetto.

Amiche e amici di Tuttonapoli buongiorno e benvenuti nella lunga diretta testuale che ci porterà al big match della 12ª giornata di Serie A tra Inter e Napoli. Seguite con noi la gara di San Siro!