Inter, un centrocampista si ferma per infortunio: salta il Napoli?

Frattesi si stava riscaldando per subentrare in partita contro il Genoa, ma a un certo punto si è fermato per infortunio

Come riporta Sky Sport, il centrocampista nerazzurro Davide Frattesi si stava riscaldando per subentrare in partita contro il Genoa, ma a un certo punto si è fermato con una smorfia di dolore ed è rientrato in panchina. Il classe '99 era già reduce da un risentimento all'adduttore, accusato nella gara dello scorso mercoledì contro l'Atalanta.

Adesso saranno da valutare le sue condizioni, in attesa di capire se sia solo uno stop precauzionale o un infortunio più serio, che lo metterebbe in forte rischio per la sfida interna col Napoli in programma domenica 20 marzo.