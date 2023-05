Invasione a Udine: oltre 10mila tifosi, al Maradona altro sold-out da 54mila

Il gol di Dia all'84' di Napoli-Salernitana ha rimandato la festa scudetto degli azzurri, che però già stasera potrebbero stappare lo champagne

Il gol di Dia all'84' di Napoli-Salernitana ha rimandato la festa scudetto degli azzurri, che però già stasera potrebbero stappare lo champagne, se la Lazio non dovesse vincere contro il Sassuolo all'Olimpico. In caso contrario il discorso sarebbe rimandato a domani, con la squadra di Spalletti in campo a Udine, alla quale basterebbe un punto nella sfida con l'Udinese.

Festa in due città

Saranno 10.000 i tifosi del Napoli alla Dacia Arena, che seguiranno dunque Osimhen e compagni in quella che potrebbe essere la trasferta del tricolore. Intanto a Napoli, come riportato dal Corriere dello Sport, in 54.000 di presenteranno ai cancelli del Maradona, per seguire la partita da dentro lo stadio, dove saranno allestiti 8 maxischermi. Nella giornata di ieri sono stati messi in vendita i biglietti, a 5 euro, e sono stati polverizzati in un'ora e mezzo, con il popolo azzurro pronto a esultare, per una festa che manca da 33 anni.