Invasione di campo a Udine: entrano anche i tifosi di casa e la Polizia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È scattata la festa Scudetto del Napoli, che torna a festeggiare la vittoria del campionato a distanza di 33 anni dall'ultima volta. Subito dopo il triplice fischio della partita contro l'Udinese è scattata, nonostante gli avvertimenti di non farlo, l'invasione di campo pacifica dei tifosi azzurri, che hanno preso d'assalto i protagonisti per selfie e autografi.

A un certo punto però alcuni dei sostenitori ospiti, sfuggiti al controllo generale, sono andati ad esultare sotto la Curva Nord dell'Udinese, scatenando la reazione del pubblico di casa, che ha sfondato le barriere ed è entrato in campo con tanto di cinghia. Dopo qualche minuto la Polizia è entrata sul rettangolo verde per far tornare al loro posto i tifosi azzurri.