Inzaghi, numeri da brividi contro il Napoli: i precedenti preoccupano la Salernitana

Una Salernitana rinfrancata dal successo contro la Sampdoria in Coppa Italia si prepara all'atteso derby contro il Napoli con l'obiettivo di regalare ai tifosi dell'Arechi un pomeriggio indimenticabile. Sfida sentitissima al cospetto dei campioni in carica, ma i granata devono scendere in campo senza alcun timore reverenziale per tentare l'impresa.

Quello di domani sarà il sesto confronto tra il Napoli e Superpippo, da quando ha dismesso i panni di giocatore per indossare quelli da allenatore. Un bilancio negativo per Inzaghi, che nei cinque precedenti ha vinto in una sola occasione, rimediando quattro ko. L'unica vittoria risale al 2014/15, quando il tecnico piacentino guidava il Milan e stese 2-0 gli azzurri di Rafa Benitez grazie ai gol di Menez e Bonaventura. Il Napoli rappresenta, dunque, una vera e propria bestia nera per Inzaghi, che ha tutta l'intenzione di sfatare il suo tabù.