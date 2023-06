Islanda-Slovacchia, formazioni ufficiali: Lobotka subito in campo

Alle ore 20.45 scende in campo la Slovacchia di Stanislav Lobotka che affronterà in trasferta l'Islanda

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle ore 20.45 scende in campo la Slovacchia di Stanislav Lobotka che affronterà in trasferta l'Islanda. Le due squadre sono inserite nel Gruppo J, la gara sarà valida per le qualificazioni ai prossimi europei. Il centrocampista del Napoli è regolarmente in campo tra i titolari nel 4-3-3 accanto a Kucka e Hamsik.