Italia, Adidas presenta nuova maglia per 125 anni Figc: le immagini

L'Adidas ha presentato la maglia per i 125 anni della Federazione Italiana Giuoco Calcio. "Passione, storia, artigianalità e le tre strisce. Presentiamo con orgoglio il kit per il 125° anniversario. Disponibile dal 14 giugno", si legge nel messaggio.

La divisa è stata creata per le Finali della UEFA Nations League 2023, in programma nei Paesi Bassi. Ecco le immagini

passion, history, craftsmanship, and the three stripes.



we proudly present the 125th Year Anniversary Kit. Available June 14. pic.twitter.com/UAlQWeaqKt