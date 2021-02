Italia, Cannavaro erede di Mancini: l'ex azzurro primo candidato alla successione

Un napoletano sulla panchina della nazionale italiana di calcio? Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, sarebbe il candidato principale alla panchina della nazionale in caso di addio di Roberto Mancini. Come riportato da "Il Mattino", l'ex bianconero, reduce dall'esperienza di tecnico in Cina con il Guangzhou Evergrande, potrebbe subentrare all'attuale ct alla fine del mondiale 2022, che si disputerà in Qatar, per la prima volta nella storia in inverno.