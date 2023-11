Italia, con Spalletti è tornato il gol: 13 reti in 5 partite e 9 marcatori diversi

Da quando è arrivato Luciano Spalletti la nostra Nazionale è sempre andata a segno: 13 i gol realizzati in cinque partite, nove marcatori diversi.

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia che ieri sera ha realizzato il pokerissimo nella sfida dell'Olimpico contro la Nord Macedonia è tornata a concludere un match con cinque reti realizzate oltre due anni dopo l'ultima volta. Non accadeva da settembre 2021, dal 5-0 di Reggio Emilia contro la Lituania poche settimane dopo la conquista del titolo europeo. Tante le occasioni create nella notte di Roma: oltre ai gol, anche una rete annullata per posizione di fuorigioco e un rigore sbagliato da Jorginho.

L'Italia ieri sera è andata al tiro 19 volte, 11 conclusioni sono finite nello specchio: numeri di una squadra che ha dominato la partita e sta ritrovando il feeling con il gol. Da quando è arrivato Luciano Spalletti la nostra Nazionale è sempre andata a segno: 13 i gol realizzati in cinque partite, nove marcatori diversi. Ecco il dato.

I risultati dell'Italia con Spalletti commissario tecnico

Nord Macedonia-Italia 1-1

Italia-Ucraina 2-1

Italia-Malta 4-0

Inghilterra-Italia 3-1

Italia-Nord Macedonia 5-2

I marcatori dell'Italia con Luciano Spalletti

3 gol - Davide Frattesi

2 gol - Domenico Berardi

2 gol - Federico Chiesa

1 gol - Ciro Immobile

1 gol - Giacomo Bonaventura

1 gol - Gianluca Scamacca

1 gol - Matteo Darmian

1 gol - Giacomo Raspadori

1 gol - Stephan El Shaarawy