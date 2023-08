Italia, Di Lorenzo in pole per la fascia da capitano: attesa per la scelta di Spalletti

Inizio di stagione ricco di soddisfazioni per Giovanni Di Lorenzo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizio di stagione ricco di soddisfazioni per Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Napoli, infatti, non solo ha cominciato il campionato con 1 gol (al Sassuolo) e 2 assist (per Osimhen contro il Frosinone) e certamente sarà uno dei punti fermi del nuovo corso in Nazionale targato Luciano Spalletti, ma di questo ciclo azzurro potrebbe essere il principale punto di riferimento.

Secondo quanto riporta Il Mattino, il capitano dei partenopei è uno dei principali candidati a ricoprire questo ruolo anche con la maglia dell'Italia. Dopo l'addio di Chiellini e la breve parentesi Bonucci, la fascia è rimasta vacante. È nota la stima di Spalletti verso Di Lorenzo, suo capitano al Napoli nel trionfale campionato scorso chiuso con lo scudetto. Il nuovo ct, venerdì prossimo, diramerà la lista dei convocati per i prossimi impegni di qualificazione ad Euro 2024 (contro Macedonia del Nord e Ucraina, rispettivamente il 9 ed il 12 settembre): in quel momento, sarà chiara anche la sua scelta per quanto riguarda il nuovo capitano azzurro.