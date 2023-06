Italia, dubbio centravanti per Mancini: ampie chance per Raspadori

Dubbio centravanti per il commissario tecnico Roberto Mancini in vista della sfida di domani contro la Spagna

Dubbio centravanti per il commissario tecnico Roberto Mancini in vista della sfida di domani contro la Spagna. L'Italia che sarà impegnata nella semifinale del mino-torneo che andrà in scena in Olanda valido per l'ultimo atto di questa Nations League scenderà il campo col 4-3-3 ma per ora il ct non ha ancora fatto capire chi sarà il bomber che guiderà l'attacco. Da un lato Mateo Retegui, centravanti del Tigre andato a segno nelle ultime due gare degli Azzurri.

Dall'altro Ciro Immobile, capitano della Lazio che tornerà a vestire la maglia dell'Italia dopo circa un anno. A completare il tridente ci sarà Chiesa e uno tra Raspadori e Zaniolo, con l'attaccante del Napoli favorito. Lo si legge su Tuttomercatoweb.