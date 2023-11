Italia, i convocati: altri quattro in tribuna oltre allo squalificato Di Lorenzo

L'Italia sarà impegnata questa sera nella gara di qualificazione al prossimo Europeo a Roma contro la Macedonia del Nord

L'Italia sarà impegnata questa sera nella gara di qualificazione al prossimo Europeo a Roma contro la Macedonia del Nord. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, oltre a Giovanni Di Lorenzo squalificato, in tribuna andranno anche Guglielmo Vicario, non al meglio dopo la febbre, Cristiano Biraghi, Andrea Colpani e Moise Kean. Di seguito l'elenco dei convocati:

Portieri: Donnarumma, Provedel, Carnesecchi.

Difensori: Lazzari, Dimarco, Gatti, Mancini, Buongiorno, Darmian, Acerbi, Cambiaso.

Centrocampisti: Bonaventura, Jorginho, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti: Scamacca, Raspadori, Berardi, Chiesa, Politano, Zaniolo, El Shaarawy.