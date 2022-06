Italia-Irlanda Under 21, le formazioni ufficiali: Zanoli e Gaetano in tribuna

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda Under 21, ultima partita del Gruppo F di qualificazione agli Europei di categoria

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda Under 21, ultima partita del Gruppo F di qualificazione agli Europei di categoria, che si disputeranno dal 9 giugno al 2 luglio 2023 in Romania e Georgia. Si tratta di uno scontro diretto, con l'Italia che parte forte dei due punti del vantaggio che permetteranno di qualificarsi anche in caso di pareggio.

ITALIA (4-4-2): Plizzari; Okoli, Pirola, Viti, Parisi; Cambiaso, Ricci, Rovella, Bove; Pellegri, Cambiaghi. A disp. Turati, Carboni, Quagliata, Canestrelli, Colombo, Ranocchia, Miretti, Sebastiano Esposito, Vignato. All. Nicolato.

IRLANDA (4-4-2): Maher; O'Connor, Cashin, McGuinness, Bagan; Smallbone, Coventry, Kilkenny, Wright; Kerrigan, Ferguson. A disp. McNicholas, Devoy, Ogunfaoulu-Kayode, Noss, O'Brien, O'Neill, Lyons, Tierney, Odubeko. All. Crawford.