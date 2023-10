Italia-Malta, sold-out al San Nicola e oltre 31% di share su Rai 1

TuttoNapoli.net

Oltre 56.000 spettatori allo Stadio ‘San Nicola’, in più di 5 milioni e mezzo davanti alla Tv per il successo degli Azzurri su Malta. Il match della Nazionale, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito da 5.658.000 telespettatori (share del 31.2%), risultando il programma più visto della prima serata di ieri.

Questa la classifica del gruppo C dopo le gare di ieri

Inghilterra 13 (5 gare)

Italia 10 (5 gare)

Ucraina 10 (6 gare)

Nord Macedonia 7 (6 gare)

Malta 0 (6 gare)