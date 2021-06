Italia, Mancini ha fatto le sue scelte: Di Lorenzo favorito su Toloi

(ANSA) - FIRENZE, 25 GIU - La Nazionale ha lasciato Coverciano per raggiungere con un volo charter Londra dove è attesa domani alle 21 alla sfida con l'Austria per gli ottavi di finale di Euro 2020. Gli azzurri hanno svolto l'ultimo allenamento di rifinitura questa mattina nel centro tecnico federale: dalle indicazioni emerse Verratti reduce dalla ottima gara disputata con il Galles, la prima dal rientro dopo l'infortunio al ginocchio destro, sarebbe in vantaggio su Locatelli per formare domani il centrocampo insieme a Barella e Jorginho, Comunque mai come stavolta il ct attenderà l'ultimo momento per la scelta definitiva: più che possibile comunque la staffetta a gara in corso. Per il resto, accanto a capitan Bonucci, Acerbi avvicenderà Chiellini che sta recuperando ma non è ancora pronto mentre Di Lorenzo (favorito su Toloi) sostituirà l'infortunato Florenzi, a sinistra tornerà Spinazzola e in avanti verrà confermato il tridente Berardi-Immobile-Insigne schierato fra gol e assist contro Turchia e Svizzera. Se gli orari saranno rispettati, l'agenda di questa vigilia prevede intorno alle 19 ora inglese il consueto giro di perlustrazione sul terreno di Wembley e poco dopo le conferenze stampa di Mancini e di Bonucci. Sarà una trasferta lampo per la Nazionale che a Londra resterà una trentina di ore e in caso di qualificazione proseguirà la preparazione a Coverciano. (ANSA).