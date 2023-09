Italia, non solo punta: Spalletti sta provando Raspadori anche esterno sinistro

Spalletti sembra orientato a puntare su Raspadori. Come si legge su Sportmediaset, però, in realtà nelle prove di Coverciano si è visto un po' di tutto

Per il doppio impegno dell'Italia, già decisivo in vista di Germania 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina, Spalletti sembra orientato a puntare su Giacomo Raspadori. Come si legge su Sportmediaset, però, in realtà nelle prove di Coverciano si è visto un po' di tutto, anche Raspadori esterno sinistro, Zaniolo esterno destro e Retegui o Immobile (che se dovesse giocare sarà il nuovo capitano, altrimenti la fascia finirà sul braccio di Donnarumma) in mezzo.