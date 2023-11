Italia-Nord Macedonia, Raspadori sfida Elmas: le ultime di formazione

Ultime di formazione in vista della sfida di questa sera tra Italia e Nord Macedonia, penultima partita del Gruppo C valido per la qualificazione a Euro 2024.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Ultime di formazione in vista della sfida di questa sera tra Italia e Nord Macedonia, penultima partita del Gruppo C valido per la qualificazione a Euro 2024. I ragazzi di Luciano Spalletti, attualmente terzi nel girone ma con una gara in meno rispetto all'Ucraina, sono chiamati a vincere questa sera all'Olimpico così da presentarsi lunedì a Leverkusen con due risultati su tre a disposizione nella decisiva sfida contro Rebrov e i suoi ragazzi.

Perso Bastoni a due giorni dal match, Spalletti questa sera al fianco di Acerbi schiererà Gatti, alla sua terza da titolare con la Nazionale. Completano la difesa davanti a Donnarumma i terzini dell'Inter Darmian e Dimarco. A centrocampo in cabina di regia guiderà Jorginho: sul centro-destra spazio a Barella, sul centro-sinistra ci sarà Bonaventura. In attacco Raspadori preferito a Scamacca: sarà lui a comandare l'attacco con Berardi e Chiesa. LE PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. A disposizione: Provedel, Carnesecchi, Lazzari, Mancini, Buongiorno, Cambiaso, Cristante, Frattesi, Scamacca, Politano, Zaniolo, El Shaarawy. Commissario tecnico: Luciano Spalletti. Nord Macedonia (3-5-2) - Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. A disposizione: Aleksovski, Shoskovski, Iljazovski, Ademi, Churlinov, Mitrovski, Dimoski, Dav.Babunski, Alimi, Todoroski, M.Ristovski, Daci. Commissario tecnico: Blagoja Milevski.