Italia, oggi le convocazioni di Spalletti: tre azzurri certi, Politano in ballottaggio. Le previsioni

Attese per questa sera le convocazioni del commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti in vista delle sfide contro Nord Macedonia e Ucraina, partite decisive per la qualificazione a Euro 2024. La grande sorpresa - scrive Tuttomercatoweb.com - potrebbe essere Andrea Colpani, pre-convocato dal ct. Ma all'Arsenal è tornato a giocare anche Jorginho e il campione d'Europa ex Napoli potrebbe essere preferito alla stella del Monza con Cristante che, a quel punto, verrebbe utilizzato anche da mezzala. Ma andiamo con ordine.

PORTIERI

In questo caso non ci sono dubbi: Gianluigi Donnarumma intoccabile, alle sue spalle Guglielmo Vicario, Alex Meret e Ivan Provedel. Per quest'ultimo si tratterà di un ritorno visto che a ottobre ha dovuto alzare bandiera bianca causa infortunio.

DIFENSORI

Dovrebbe ritrovare la maglia azzurra Alessandro Buongiorno, capitano del Torino. Non ci sarà Giorgio Scalvini che non è al meglio a causa di una lombalgia: tra i centrali certi di una maglia Acerbi, Bastoni Mancini e Gatti.

Questione terzino destro. Con Di Lorenzo che causa squalifica sarà a disposizione solo per la seconda partita contro l'Ucraina, all'Olimpico contro la Nord Macedonia dovrebbe giocare Darmian, ma non è esclusa la convocazione di Calabria per sopperire all'assenza del capitano del Napoli. Nazionale coperta sulla fascia sinistra con Dimarco, Udogie e Biraghi.

CENTROCAMPISTI

Cinque maglie praticamente assegnate salvo imprevisti dell'ultima ora: Barella, Cristante, Locatelli, Frattesi e Bonaventura. Squalificato Tonali, non ancora al meglio Pellegrini, pre-convocato Andrea Colpani: la scelta sarà tra lui e Jorginho, regista campione d'Europa tornato protagonista nell'Arsenal nelle ultime settimane.

ATTACCANTI

Torna capitan Immobile: sarà tra i convocati insieme a Raspadori e Scamacca. Per quanto riguarda gli esterni certi di una maglia Chiesa, Berardi e il polivalente Kean. C'è poi la questione Zaniolo: per il ct Spalletti fa parte del gruppo, l'avviso di garanzia non ha prodotto squalifiche e nemmeno il fascicolo è stato trasmesso alla Procura FIGC. Se dalla Federazione non arriveranno controindicazioni Zaniolo - ultimamente sempre sceso in campo con l'Aston Villa - farà parte del gruppo. Infine Politano o Orsolini a completare il reparto.