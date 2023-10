Italia, out gli indagati Zaniolo e Tonali: Spalletti chiamerà Politano e Ricci

Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali lasceranno nelle prossime ore il ritiro dell'Italia per il caso scommesse.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali lasceranno nelle prossime ore il ritiro dell'Italia per il caso scommesse. Per questo motivo il ct della Nazionale Luciano Spalletti sarà costretto a chiamare altri due uomini in vista degli impegni con Malta e Inghilterra in vista di Euro 2024. Si dovrebbe trattare, secondo l'ANSA, dell'esterno del Napoli Matteo Politano e del centrocampista del Torino Samuele Ricci.