Italia, Spalletti "sconvoca" l'infortunato Meret. Altri due nazionali restano a casa

Dopo questa giornata di Serie A, tre calciatori della Nazionale italiana sono stati "sconvocati" dal CT Luciano Spalletti a seguito di alcuni problemi fisici rimediati nelle rispettive gare di club. Si tratta di Davide Calabria, Alex Meret e Rafael Toloi. Al momento non è prevista alcuna nuova convocazione al posto dei tre infortunati. A riferirlo è Sky Sport.

L'Italia giocherà contro la Macedonia del Nord (venerdì 17 novembre) e l'Ucraina (lunedì 20) nei match decisivi per le qualificazioni ai prossimi Europei, in programma la prossima estate in Germania.