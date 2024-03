Italia-Venezuela, formazioni ufficiali: Spalletti cambia modulo, Di Lorenzo nella difesa a 3

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Venezuela-Italia, test amichevole con fischio d'inizio ore 22.00 che andrà in scena al al Chase Stadium di Fort Lauderdale

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Venezuela-Italia, test amichevole con fischio d'inizio ore 22.00 che andrà in scena al al Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida. Confermato il cambio modulo per gli azzurri con Scalvini preferito a Bastoni nella difesa a tre composta anche da Di Lorenzo e Buongiorno. A centrocampo solo panchina per Jorginho: con Locatelli c'è Bonaventura in mezzo al campo, mentre sulle fasce Cambiaso e Udogie. Frattesi e Chiesa i due trequartisti alle spalle di Retegui.

Venezuela (4-3-3) - Romo; Ferraresi, Osorio, Angel, Navarro; Aramburu, Martinez, Casseres; Savarino, Rondon, Machis. A disposizione: Graterol, Contreras, Pereira, Makoun, Rincon, Cordova, Otero, Murillo, Rivas, Cadiz, Gonzalez, Segovia, Castillo, Zauner, Andrade. Commissario tecnico: Fernando Batista.

Italia (3-4-2-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Locatelli, Bonaventura, Udogie; Frattesi, Chiesa, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Vicario, Bastoni, Bellanova, Darmian, Dimarco, Mancini, Barella, Folorunsho, Jorginho, Pellegrini, Lucca, Orsolini, Raspadori, Zaccagni, Zaniolo. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.