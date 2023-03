Jovic aggancia Osimhen: più gol di testa di tutti in stagione

L'attaccante della Fiorentina Luka Jovic ha realizzato cinque gol di testa in tutte le competizioni in questa stagione.

© foto di Federico De Luca 2023

La specialità della casa? L'incornata. Come riporta Opta Paolo su Twitter, l'attaccante della Fiorentina Luka Jovic ha realizzato cinque gol di testa in tutte le competizioni in questa stagione. Nessun giocatore di Serie A ha fatto meglio, anche se pure Victor Osimhen del Napoli ha già collezionato cinque centri di testa.